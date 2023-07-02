Власть 02 июля 2023, 23:00 «Не наша задача». Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку Зампред Совбеза РФ Медведев: зерновая сделка должна быть обязательно расторгнута Freepik

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Заключенное зерновое соглашение с ООН, Украиной и Турцией обязательно должно быть расторгнуто. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Эпоха противостояния». Материал разместили в «Российской газете».

«Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача», — заявил он.

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По мнению Медведева, по сути российская сторона закрывает свои потребности по всем продовольственным товарным позициям и продолжает эффективно работать на экспорт. В других странах все хорошо осознали масштаб зависимости от российских сельхозпродуктов и продуктов питания. Из-за этого, по словам зампреда Совбеза, поднимаются «бесконечные камлания по теме зерновой сделки».

Также Медведев призвал запретить киевский режим на законодательном уровне в цивилизованной Европе. По его словам, политический курс нынешнего руководства Украины является «нацистским и фашистским», поэтому его следует выбросить «на свалку мировой истории».