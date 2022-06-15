«Не надо идти на поводу западного менталитета». Захарова рассказала, с кем Россия может дружить

Недружественные страны сами приняли решение самоизолироваться от России. Однако важно помнить, что они — не весь мир и многие государства продолжают дружить с РФ. Об этом в интервью «360» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть список недружественных стран. Все остальные, как сказал Сергей Лавров, и не идут тем же курсом — страны дружественные», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что эти недружественные России страны — это не весь мир. И это их выбор.

Мы не должны думать, что эти 30–35 стран, которые самоизолировали себя, самоизолировались от нас, что они и есть весь мир Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Западные страны многие ставят в пример остальным, но это неправильно. На Западе есть свои проблемы, с которыми они не могут справиться. Не нужно повторять чужих ошибок.

«Не надо идти на поводу западного менталитета. <…> Запад — да, это точка, мировая точка, она имеет свою притягательность, перспективы развития. Имеет также и трудности, и проблемные моменты. Но это не единственный центр и точно не самый перспективный, потому что обременен современными проблемами», — заявила официальный представитель МИД.

Либеральная диктатура

МИД РФ на сессии в рамках ПМЭФ-2022 в четверг будет говорить о либеральном диктате, сообщила Захарова. Одним из спикеров станет российский летчик Константин Ярошенко, которого власти США держали в тюрьме по сфабрикованному делу более 10 лет.

«Предоставим слово нашим соотечественникам, которые через судьбу пропустили чудеса либеральной модели. Одним из ключевых спикеров станет Ярошенко, тот самый летчик, который несколько лет просидел за стенами американского либерализма. Он сумел вернуться при поддержке своей страны, своего народа, МИД тут тоже сыграл свою роль», — сообщила Захарова.