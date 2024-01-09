Власть 09 января 2024, 02:48 «Не могут успокоиться». Шведам напомнили о поражении под Полтавой Сенатор Пушков: поражение под Полтавой не дает покоя шведам, мечтающим о войне РИА «Новости»

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Поражение в Полтавском сражении в Северной войне не дает покоя шведам, призывающим готовиться к новому конфликту. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал сенатор Совфеда Алексей Пушков.

«Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой», — написал Пушков.

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В Швеции используют «антироссийскую паранойю» для придания стране геополитической важности, которой у нее нет, считает сенатор. Он подчеркнул, что у некоторых политиков «чешутся руки».

Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин допустил, что в стране скоро будет война и к ней нужно готовиться. Он предложил перейти от слов к действиям и придумал план по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям для разных категорий граждан — от частных лиц до представителей госорганов.