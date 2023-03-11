Власть 11 марта 2023, 12:30 Не Малороссия и не Хохляндия. Медведев предложил вариант для переименования Украины Зампред Совбеза Медведев предложил переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich piqsels

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich. Так он отреагировал на новость о том, что украинские власти рассматривают вопрос о переименовании Российской Федерации в Московию.

Медведев сыронизировал, что в ответ Россия назовет Украину «не Хохляндией и уж тем более не Малороссией».

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос о переименовании России после того, как петиция об этом набрала на его сайте больше 25 тысяч голосов. Ее авторы — представители Киевского горсовета — отметили, что Московия — исконное название Российской Федерации и что ее переименование станет «мощным информационным ходом». Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать тему, изучить историко-культурный контекст и возможные «международно-правовые последствия» решения.

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Новость уже прокомментировала официальный представитель МИД Росии Мария Захарова — она констатировала, что из Украины продолжают лепить «анти-Россию».