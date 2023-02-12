Власть 12 февраля 2023, 14:03 «Не лжет только мертвый». Сенатор Климов уличил западных политиков в бесконечном вранье Сенатор Климов: западные политики постоянно лгут РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные политики постоянно лгут, отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в своем Telegram-канале. Он прокомментировал заявления главы МИД Германии Анналены Бербок.

«То, что говорят #закатники, как правило вранье, правда же с их стороны обычно лишь досадное („ошибочное“) исключение из правил бербоков, баррелей, блинкенов и прочих слуг Империи лжи», — написал сенатор.

Реклама

Он напомнил, что в конце января у Бербок во время дебатов вырвались слова о «войне с Россией», но в начале февраля «старшие товарищи по Империи лжи» убедили ее «вернуться к вашингтонским методчкам», гласящим, что это Россия якобы воюет с Украиной, а Запад — «миротворец, который как бы над схваткой».

Реклама

Последовавшие извинения главы немецкого МИД за «ошибку» Климов охарактеризовал как «незатейливый PR-кульбит». Сенатор заметил, что Анналена Бербок оправдалась тем, что «не ошибается лишь тот, кто не живет», и перефразировал: «Иначе говоря, на Западе не лжет только мертвый».