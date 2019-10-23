«Не как Зеленский, но может быть»: капитан команды КВН прокомментировал свой уход в политику

Сангаджи Тарбаев рассказал, что положительно относится к юмористам, которые идет в политику. Он заявил, что сам готов заниматься политической деятельностью.

«Проблема вся в том, что большинство журналистов понятие кавээнщик воспринимают, как профессию. КВН — это не профессия, КВН — это хобби. Все кавээнщики имеют профессию, все кавээнщики имеют свой опыт, все кавээнщики имеют свою компетенцию в разных направлениях. И поэтому я, как человек, который не только считает себя кавээнщиком, имею какие-то амбиции. Не как Зеленский, это громко сказано, но в целом, может быть… На самом деле возможно любое развитие ситуации, если это каким-то образом развивает меня и приносит пользу людям», — заявил Тарбаев.

Сангаджи Тарбаев представлял команду КВН «Сборная РУДН» с 2002 по 2007 годы. После занялся продюсированием фильмов и сериалов, среди которых «Кухня», «Папины дочки», «Даёшь, молодежь» и другие.