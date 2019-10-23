Связь останется под защитой. Клименко объяснил важность учений по проверке Рунета

Только в России предложили проверить, сможет ли страна нормально функционировать без иностранных интернет-серверов. Специалисты объяснили «360», как это будет работать и для чего нужно.

С 1 ноября в России начнут каждый год проводить учения для обеспечения устойчивости российского сегмента интернета. Закон появился в середине октября, 21 октября его утвердил премьер Дмитрий Медведев.

Не меньше чем раз в год в России будут проводить учения, в которых примут участие владельцы сетей связи и точек обмена трафиком. Организаторами учений выступят ФСБ, Минкомсвязи, Минобороны, Роскомнадзор и другие госструктуры.

Есть Сеть уйдет в закат

Бывший советник президента по интернету Герман Клименко по просьбе «360» оценил учения, которые будут проводить ежегодно.

В последнее время риск потери связности достаточно высокий. В чем он заключается? Если завтра произойдет ЧП или авария, нас отключат, либо что-то еще произойдет, то не очень понятно, как будут работать все наши средства связи Герман Клименко.

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В России до сих пор не проверяли, что произойдет со связью, если с глобальной Сетью что-то случится. Специалистам непонятно, где находятся серверы тех или иных интересующих их организаций, а значит, предсказать их действия невозможно.

Ряд организаций хранит все данные в «облаке», но где оно находится — тоже не ясно. Клименко подчеркнул, что в иностранных государствах профильные ведомства жестко следят за соблюдением правил о серверах организации на территории стран, однако почему-то не стремятся следовать принципам открытости в России.

Провокация помех

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «360» объяснил, что учения дадут понимание, что делать в случае отключения интернета в России со стороны иностранных государств.

Скорее, надо говорить о формировании искусственных помех, разрыве связи и определении устойчивости каналов, которые позволяют осуществлять доступ к интернету и DNS-адресацией Дмитрий Мариничев.

Мариничев отметил, что слово «учения» звучит слишком громко. Лучше понятие поменять на «лабораторную работу», в которой главная цель — определить устойчивость сегмента, узкие места Рунета, включая связанность сетей. А после — дать рекомендации отечественным операторам по формированию линков между ними, чтобы убрать петли, разрывы, потери сигнала, трафика.

И самое главное — эти учения не подразумевают отключения от интернета.