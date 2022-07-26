«Не хватает Нарнии и Атлантиды». Кадыров высмеял чешский форум свободных народов России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров иронично прокомментировал прошедший в Праге форум свободных народов России. В Telegram-канале Кадыров отметил, что все выступающие не сказали ничего вразумительного, только выливали всю ненависть к России.

Участники подписали Декларацию о деколонизации Российской Федерации, разбили страну на 34 государства и даже представили карту построссийского пространства.

«На карте есть Соедененные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые «страны», входящие в нее). В общем, не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона», — написал Кадыров.

Глава Чечни пошутил, что если возродится Дейнерис Бурерожденная, мать драконов, то ее не остановят даже Javelin. Кадыров поблагодарил «псевдолибералов», что они подтвердили слова российского руководства о попытках развалить страну.

«Теперь даже ежику понятны ваши цели и сущность. Но есть одна маленькая деталь, озвученная [президентом] Владимиром Путиным, которую вы не учли в своем плане: „Мы всерьез-то еще ничего не начинали“», — добавил глава Чечни.