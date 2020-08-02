«Не до конца понимают, что такое ВДВ». Клинцевич посетовал на фонтанных купальщиков

Памятную стелу знаменитому командующему ВДВ Василию Маркелову открыли в Ярцеве Смоленской области. На этом мероприятии присутствовал Франц Клинцевич, сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В разговоре с «360» он также рассказал о своем отношении к современному празднованию Дня Воздушно-десантных войск.

Клинцевич — десантник в прошлом, поэтому он приехал под Смоленск на открытие стелы не случайно. Эти места связаны с четвертым десантно-воздушным корпусом, который во время Ржевско-Вяземской операции в 1942 году был брошен там.

«Они покрыли славой русское оружие, русских десантников, советских десантников», — отметил Клинцевич.

Сенатор поделился своим отношением к «традициям» в День ВДВ — купаниям в фонтанах и несколько агрессивному поведению на улицах городов.

«Я отрицательно отношусь, считаю это неким баловством. И честно вам скажу, как руководитель Российского союза ветеранов Афганистана, десантники-афганцы — по возрасту уже совсем другие ребята. Мы всегда делаем это в праздничном месте, потом выходим самостоятельно. Как правило, в хорошую погоду они уходят в такие зоны лесные, накрываются на парашютных столах столы. Здесь с женами, с детьми, обещается праздник», — рассказал он о традиционном праздновании Дня ВДВ.

Где есть возможность — организуются парашютные прыжки.

По его словам, те, кто поддерживает печально известные традиции, «не до конца понимают, что такое ВДВ, и зачастую нас немножко дискредитируют».

Однако в последнее время этого становится все меньше и меньше, праздник приобретает совсем другие очертания, уверен сенатор.

Клинцевич похвалил праздник для всех десантников, особенно для ветеранов ВДВ, который провели в подмосковном парке «Патриот» 1 августа. Молодые солдаты и офицеры показали все, чем они владеют, — оружием, техникой, рукопашным боем, навыками парашютных прыжков — как высотных, так и обычных.