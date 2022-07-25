«Не давать зарабатывать тем, кто в тебя плюет». Покинувших Россию артистов предложили не пускать обратно
Депутат ГД Милонов заявил, что в Россию нельзя пускать ранее покинувших страну артистов
Покинувшие Россию артисты оказались не нужны в США, и теперь их нельзя впускать обратно в страну, заявил «360» зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он заявил, что эти люди предали свою страну, поэтому им нельзя давать возможность зарабатывать в ней.
По мнению парламентария, «устыдившиеся» российской спецоперации артисты имеют одинаково «клянчащий и попрошайничающий вид».
Таких, конечно, в Россию пускать нельзя. Вообще ни в коем случае нельзя пускать. Народ на них ходить не будет, потому что никто им не разрешит вернуться в Россию
Виталий Милонов
депутат Госдумы.
Депутат высказался о коллективе Little Big, а также о певице Manizha. Эти артисты в разное время отбирались для представления России на конкурсе Евровидение. По мнению Милонова, исполнители не должны были выступать от имени РФ.
Поэтому Little Big сейчас в России не имеет права на выступление. Это категоричная позиция. Люди предали свою родную страну, люди отреклись от Родины. Нельзя давать зарабатывать тем, кто плюет в тебя
Виталий Милонов
депутат Госдумы.
Группа Little Big выпустила клип, которым выразила недовольство российской спецоперацией на Украине. После этого коллектив покинул страну, переехав в США. В конце августа и в сентябре музыканты задумали дать несколько концертов в России.