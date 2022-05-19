«Не дай бог, отменят». Орешкин заявил о выгоде санкций ЕС для России

Ряд антироссийских санкций Евросоюза лишь нанесли ему ущерб, а России оказались выгодны. Об этом заявил помощник президента РФ по вопросам экономики Максим Орешкин, передал Telegram-канал Ura.ru.

Орешкин рассказал, что ряд ограничений со стороны Запада стали неожиданными, поскольку эти санкции ударили по тем, кто их вводил, а России лишь пошли на пользу.

«Часть шагов, например Евросоюза, предсказать было сложно по очень простой причине. Ряд шагов они делали такие, которые для России выгодны, а для Евросоюза плохи», — заявил помощник главы государства, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Орешкин добавил, что обратный эффект этих санкций стал следствием тех ошибок, которые европейские страны допускали в экономической политике на протяжении последних лет.

«Детали рассказывать не буду, а то, не дай бог, у нас эти санкции еще отменят», — добавил он.

Орешкин также рассказал, что темпы инфляции в России замедлились. По его словам, вопреки ранее прозвучавшим прогнозам, по итогам 2022 года инфляция не превысит 15%.