НДФЛ не будут удерживать из зарплат медиков, работающих с коронавирусными больными

Российские медики получат выплаты за работу с коронавирусными больными без каких-либо вычетов. Удерживать налог на доходы физических лиц с этих денег не будут.

Президент России Владимир Путин отменил НДФЛ, подписав федеральный закон. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Налог не будут взимать с выплат из федерального бюджета, которые положены за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам. Речь идет о сотрудниках медицинской сферы, которые помогают пациентам с COVID-19 и тем, кто находится в группах риска заражения инфекцией.

В законе также сдержатся нормы налогового стимулирования для компаний, которые покупают средства защиты от коронавируса. Он вступает в силу со дня официального публикования и имеет обратную силу.

Путин предложил освободить выплаты медикам еще 15 апреля. Глава государства подчеркнул, что работающие с больными COVID-19 должны получить деньги «чистыми».

Врачам, которые непосредственно работают в больницах с инфицированными, будут доплачивать 80 тысяч рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу положено 50 тысяч, младшему — 25 тысяч. Врачи скорой получат по 50 тысяч в месяц, а средний и младший персонал — по 25 тысяч рублей.

Россиян в условиях пандемии коронавируса и мирового кризиса мучают экономические страхи. Они боятся потерять работу, хотя большинство признает необходимость режима самоизоляции.