Названые самые популярные в медиа политики Петербурга

Первое место в рейтинге занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, о нем было 16 855 упоминаний. На втором месте оказался Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания города — о нем 1762 упоминаний. Тройку лидеров замкнул депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок — 1018 упоминаний.

Представитель Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников назвал логичным, что лидером оказался Беглов, так как «губернатор во всех смыслах является главой города».