Названы вузы, которые войдут в программу «Приоритет-2030»

Программа «Приоритет-2030», нацеленная на формирование группы ведущих вузов России, не подразумевает отдельных льгот для медицинских и вирусологических университетов на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, написал News.ru.

«Никаких преференций отдельным университетам не будет. Все, кто представит хорошую программу развития, получат поддержку», — отметил он.

Медико-биологические исследования развивают не только специализированные научные институты и университеты, но и факультеты фундаментальной медицины в классических вузах, как МГУ имени Ломоносова, Казанский федеральный университет и Балтийский федеральный университет.

«У нас огромное количество даже технических университетов, где проводят медико-биологические исследования. И если будет представлен интересный проект, который получит поддержку [кураторов программы „Приоритет-2030“], то мы можем получить прорывы на неожиданных направлениях и от тех, от кого даже не ожидали», — добавил Фальков.

По его словам, в этом и заключается особенность программы — дать возможность реализоваться лучшим.

Ранее начался конкурсный отбор для участия в программе государственной поддержки российских университетов «Приоритет-2030».