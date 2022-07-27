Названы возможные темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 5 августа могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение стамбульской сделки по зерну. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заметил, что сотрудничество двух стран в военно-технической сфере постоянно находится на повестке дня. Слова Пескова привело РИА «Новости».

«Сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне. <…> Наверняка тема будет обсуждаться и в Сочи», — допустил он.

Песков напомнил, что на недавних встречах лидеров двух стран затрагивалась и будет затрагиваться вновь тема сотрудничества с производителем беспилотников Bayraktar — Baykar Makina, добавили «Известия».

Представитель Кремля упомянул и о том, что скоро начнется вывоз зерна с Украины в рамках соглашения, заключенного в Стамбуле.

«Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты», — заметил пресс-секретарь президента РФ.