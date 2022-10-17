Названы возможные сроки финальной проработки закона о запрете пропаганды ЛГБТ | 360°

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Названы возможные сроки финальной проработки закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Володин понадеялся, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ передадут Путину к ноябрю

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Президент России Владиимир Путин сможет ознакомиться с законопроектом о запрете пропаганды ЛГБТ в стране уже в ноябре. Надежду на это выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова процитировал ТАСС.

По его словам, сам документ является межфракционным. Его планируют внести в Госдуму и принять в первом чтении уже на следующей неделе.

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«В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту», — сказал Володин.

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Он озвучил свои чаяния во время больших парламентских слушаний по инициативам о запрете пропаганды сексуальных взаимосвязей, выходящих за рамки стандартных межполовых отношений.

Ранее стало известно, что текущую версию законопроекта о расширении ответственности за распространение призывной и привлекательной информации об ЛГБТ поддержали представители правительственной комиссии. Об этом 26 сентября сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он отметил, что при проработке документа учтут все полученные ранее комментарии.

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