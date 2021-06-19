Названы условия поставок фермерских продуктов в магазины

Член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко рассказал о поставках фермерский продуктов в магазины. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Он объяснил, что для размещения продукции фермерам нужно выполнять определенные условия. Они обязаны поставлять товары в магазин регулярно. Также им следует правильно упаковывать и сортировать свой товар, добавил сенатор.

Если появятся трудности с оперативной доставкой продукции, фермерам можно объединяться в кооперативы. Органы власти должны оказывать им поддержку, например, помогать при оформлении нужных документов.