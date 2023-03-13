Власть 13 марта 2023, 19:09 Названы цели работы государственного фонда по поддержке ветеранов СВО Премьер-министр Мишустин призвал окружить ветеранов спецоперации заботой и вниманием РИА «Новости»

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Правительство России принимает все усилия, чтобы обеспечить заботой и вниманием ветеранов специальной военной операции. Работа сейчас находится в приоритете. Как сообщила пресс-служба кабмина, об этом на встрече с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина правительство работает над созданием специального государственного фонда для участников специальной военной операции, через который они получат всю необходимую поддержку.

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«Именно эта структура станет заниматься всеми вопросами, которые касаются помощи ветеранам, семьям погибших бойцов и так далее. Здесь нужно все детально проработать и выполнить поручения президента. Работа идет полным ходом», — подчеркнул Мишустин.

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Премьер-министр предложил членам ЛДПР принять активное участие в создании фонда и поделиться своми идеями для реализации возможных механизмов поддержки. Глава правительства подчеркнул, что сегодня участники специальной военной операции нуждаются во всесторонней поддержке и государственный фонд им в этом сможет помочь.

С предложением о создании специального государственного фонда для оказания помощи семьям погибших военных и ветеранов специальной военной операции президент России Владимир Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он поручил правительству организовать работу фонда в регионах до конца года.