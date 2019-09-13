Названы сроки сдачи клинической больницы в Нижневартовске. Ее строят 11 лет
Строительство окружной клинической больницы в Нижневартовске завершат через два года. Медучреждение возводят уже 11 лет, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского.
«Все необходимые контракты уже заключены, определены подрядные организации. В ближайшие два года при исполнении сторонами всех обязательств строительство будет завершено», — заявил Добровольский, добавив, что уже сформирована большая часть коллектива больницы.
Строительство больницы не могли долго возобновить из-за того, что управление госзакупок Тюменской области, выступающее госзаказчиком, игнорирует требования антимонопольной службы.
ФАС России трижды аннулировала результаты торгов по возобновлению строительства больницы из-за одних и тех же нарушений в протоколах определения победителя. Строительство больницы на все это время было приостановлено.