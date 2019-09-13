Названы сроки сдачи клинической больницы в Нижневартовске. Ее строят 11 лет

«Все необходимые контракты уже заключены, определены подрядные организации. В ближайшие два года при исполнении сторонами всех обязательств строительство будет завершено», — заявил Добровольский, добавив, что уже сформирована большая часть коллектива больницы.

Строительство больницы не могли долго возобновить из-за того, что управление госзакупок Тюменской области, выступающее госзаказчиком, игнорирует требования антимонопольной службы.

ФАС России трижды аннулировала результаты торгов по возобновлению строительства больницы из-за одних и тех же нарушений в протоколах определения победителя. Строительство больницы на все это время было приостановлено.