Названы сроки рассмотрения закона о сенаторстве бывшего президента
Он сообщил РИА «Новости», что возможно разработать и рассмотреть закон до конца этого года. Он также указал, что цели «все бегом вносить» нет, это же относится и к закону о Госсовете.
«У законопроектов есть своя логика — как правовая, так и политическая, по срокам внесения и рассмотрения в том числе. У нас нет цели все бегом вносить. Конституция — политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учетом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки», — рассказал Клишас.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил законопроект, приравнивающий к экстремистской деятельности нарушение территориальной целостности РФ или части ее территории. Это был первый закон по поправкам к Конституции, который прошел одобрение в парламенте.