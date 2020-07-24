Названы сроки рассмотрения закона о сенаторстве бывшего президента

Норма о праве бывшего президента стать сенатором может быть рассмотрена до конца года, однако торопиться нет необходимости. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он сообщил РИА «Новости», что возможно разработать и рассмотреть закон до конца этого года. Он также указал, что цели «все бегом вносить» нет, это же относится и к закону о Госсовете.

«У законопроектов есть своя логика — как правовая, так и политическая, по срокам внесения и рассмотрения в том числе. У нас нет цели все бегом вносить. Конституция — политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учетом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки», — рассказал Клишас.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил законопроект, приравнивающий к экстремистской деятельности нарушение территориальной целостности РФ или части ее территории. Это был первый закон по поправкам к Конституции, который прошел одобрение в парламенте.