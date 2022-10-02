Названы сроки организации отделений Социального фонда и ОМС в новых субъектах | 360°

Власть 02 октября 2022, 19:19 Поделиться Telegram

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Viber Названы сроки организации отделений Социального фонда и ОМС в новых субъектах Органы Фонда социальных субъектов и ОМС появятся в новых субъектах России до 1 марта РИА «Новости»

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Региональные отделения Социального фонда и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) появятся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до 1 марта 2023 года. Об этом говорится в проекте Конституционных законов, предусматривающих принятие в Россию новых субъектов. Документы опубликованы в электронной базе данных Госдумы.

«До 1 марта 2023 года на территории [новых субъектов РФ] создаются территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также территориальные фонды обязательного медицинского страхования», — говорится в документах по каждому региону.

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Законы также предусматривают сохранение за жителями новых субъектов прав на пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, действующие в регионе в день их вхождения в состав страны. Это правило продолжит действовать до принятия новых нормативных актов.

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«Гарантируется предоставление пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат, льгот установленных актами Луганской Народной Республики на день принятия в Российскую Федерацию», — сказано в документе.

С 1 января 2023 года в России Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят в единую структуру Социальный фонд.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму одобренные Конституционным судом международные договоры о включении в состав России новых субъектов. Рассмотрение документов начнется 3 октября.

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