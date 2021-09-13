Названы способы не платить НДФЛ за продажу овощей с огорода

Россиян, которые не являются частными предпринимателями и не принадлежат к категории фермеров, освобождают от уплаты налогов на доходы (НДФЛ) при продаже выращенной собственными руками сельхозпродукции. Но нужно соблюсти два условия.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев объяснил агентству экономических новостей «Прайм», что им нельзя привлекать к труду наемных работников. Площадь земельного участка также не должна превышать установленной законом величины в 0,5 гектара.

При этом региональные власти могут увеличить максимальную площадь надела. Но не более чем в пять раз.

«Опять-таки, такое решение на региональном уровне может быть принято при условии, что участок не предоставлен на безвозмездной основе или не находится на условиях аренды в государственной или муниципальной собственности по законодательству», — подчеркнул эксперт.

Для освобождения от уплаты НДФЛ следует получить в соответствующих органах самоуправления документ. Если озвученные условия не выполнены, то физическое лицо обязано уплатить налог в размере 13% от суммы полученных при продаже доходов. Также придется подавать декларацию в налоговые органы.

Можно пойти другим путем, стать самозанятым и пользоваться специальным налоговым режимом. Но сумма ежегодных доходов не должна превышать 2,4 миллиона рублей. Для применения спецрежима нужно встать на учет в качестве налогоплательщика.

При продаже продукции другим физическим лицам ставка налога составит 4%. Сам налог можно сократить на фиксированную величину вычета до 10 тысяч рублей.

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