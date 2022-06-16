Названы самые влиятельные политики России

Названы российские депутаты, которые оказывают наибольшее после президента влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Их имена для Daily Moscow назвали независимые российские политологи.

Чаще всего политологи отмечали влияние секретаря Совбеза Николая Патрушева. Его считают незаменимым человеком в окружении Владимира Путина.

Второе место, по мнению политологов, занимает секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Третье место занимает мэр Москвы Сергей Собянин, который сейчас является «олицетворением современного образа России».