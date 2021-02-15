Названы самые эффективные меры поддержки россиян и бизнеса в пандемию

В пандемию российская экономика продемонстрировала «очень неплохие» результаты по сравнению с другими странами, завил глава Сбербанка Герман Греф. Он перечислил меры поддержки, благодаря которым удалось этого добиться.

Падение российской экономики по итогам 2020 года составило около 3,4%, сообщил Греф в интервью телеканалу «Россия 1». Это выше предварительной оценки Росстата — ведомство оценило сокращение ВВП на 3,1%, что стало максимумом за последние 11 лет.

По мнению Грефа, еще большего снижения удалось избежать благодаря «точечным, но достаточно эффективным» мерам поддержки людей и бизнеса со стороны властей.

Самым эффективным инструментом оказалась льготная ипотека под 6,5%. Из-за этого объем ипотечных кредитов вырос в прошлом году на 20%.

Второй важной мерой помощи глава Сбербанка считает льготные кредиты под 2% для выплаты зарплат рабочим. Их спишут компаниям, которым удастся сохранить рабочие места.

«Третье, наверное, это все-таки прямая помощь гражданам, имеющим детей», — сообщил Греф.

Он добавил, что эта помощь была также очень важна в пандемию.