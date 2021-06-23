Названы регионы России с распространением индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса наиболее распространен в Москве, Нижегородской и Саратовской областях. Рост случаев заражения этим возбудителем зафиксирован в Санкт-Петербурге. С таким заявлением на встрече президента России Владимира Путина с правительством выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляция шла по телеканалу «Россия 24».

Она пояснила, что в группу риска по заражению индийским штаммом коронавируса входят люди в возрасте от 20 до 49 лет.

«По заключению наших и зарубежных исследований штамм „дельта“ обладает более высокой контагиозностью и я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются более активными, трудоспособными, они и подвергаются заражению этой новой инфекцией», — заявила Татьяна Голикова.

Вице-премьер напомнила, что штамм «дельта» продолжает мутировать. Новая версия возбудителя получила название «дельта плюс». Такой разновидности штамма коронавируса в России пока не выявили.

Татьяна Голикова отметила, что регионам нужно брать пример с Москвы по введению карантинных мер. Ограничивать массовые мероприятия, повышать уровень тестирования и вакцинации.

Индийский штамм коронавируса, названный «дельта» вызвал массовую вспышку заражения в стране, а после распространился по миру. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый рост случаев заражения в июне, связан именно с этим возбудителем.

Коронавирус «дельта» легче поражает клетки человека. Он не разрушает их, а переходит из одной в другую, оставляя свою ДНК, По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга что вакцина «Спутник V» поможет организму справиться со всеми известными сегодня штаммами коронавируса.