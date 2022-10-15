Названы привилегии, которые предоставят мобилизованным предпринимателям | 360°

Власть 15 октября 2022, 22:55 Поделиться Telegram

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Viber Названы привилегии, которые предоставят мобилизованным предпринимателям Премьер РФ Мишустин назвал привилегии, которые предоставят мобилизованным предпринимателям РИА «Новости»

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Министерство юстиций и Минобороны РФ разрабатывают закон, который даст предпринимателям, которых призвали в рамках частичной мобилизации, пятидневную отсрочку для передачи дела и оформления необходимых документов.

Это будет сделано потому что, по российскому законодательству военнослужащие не имеют права владеть частным бизнесом. Если предприниматель уже призван, то закон позволит ему уплатить налоги позже, отметило ИА Nation News.

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«Они также смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде, а в случае невозможности дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств по причине мобилизации владельца компании такие бизнес-структуры получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек», — сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Подготовить документ правительство России должно к 17 октября. Закон коснется всех заключенных до 2023 года контрактов.

Мобилизованный житель Балашихи рассказал, что не мог оставаться в стороне, когда началась частичная мобилизация. Ему пришла повестка и теперь он отправится, чтобы внести свой вклад в достижение целей спецоперации. Дома его будут ждать супруга и дети. Он 20 лет назад служил в зенитно-артиллерийских войсках, работал спасателем. Сейчас ему 39 лет.

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