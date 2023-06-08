Власть 08 июня 2023, 11:51 Названы предполагаемые сроки проведения прямой линии с Путиным «Коммерсант»: прямая линия с президентом Путиным может пройти в ноябре или декабре РИА «Новости»

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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году состоится. Скорее всего, ее проведут в ноябре или декабре. Об этом написала газета «Коммерсант», ссылаясь на источник в администрации российского лидера.

Собеседник издания отметил, что сначала речь шла о лете. Однако недавно стало понятно, что в эти месяцы она не пройдет.

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«Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре–декабре», — заявил он.

Источник объяснил, что выбор данного периода связан с ситуацией в зоне СВО. Когда положение дел на фронте станет более определенным, то можно будет делать прямую линию. При этом она должна пройти до объявления выборов президента.

Это мероприятие проводят в России с 2001 года. Обычно россияне заранее отправляют вопросы главе государства, но иногда у них есть возможность пообщаться с президентом в прямом эфире. Последний раз прямую линию проводили в 2021 году. В прошлом ее сначала откладывали, а потом и вовсе отменили.