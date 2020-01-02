Названы особенности новогоднего обращения Путина

Президент России Владимир Путин в своем традиционном новогоднем обращении затронул темы, которые дают задел на будущее. В частности, глава государства призвал строить сильное и независимое государство, обратил внимание эрудит и публицист Анатолий Вассерман.

«В речи президента явно прозвучало то, что добиваться этих успехов мы будем собственными усилиями, и рассчитывать на кого-либо на планете, кроме самих себя, мы не должны», — прокомментировал эрудит новогоднее обращение президента России. Слова Вассермана привело РИА «ФАН».

От его внимания не ускользнуло, что Путин немалую часть своего выступления посвятил будущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. То, что президент за полгода до этого события стал о нем говорить, указывает, что в России этой дате придают огромное значение. Однако следует учитывать, что в России отношение к самой той войне стало противоречивым. Это связано в том числе с тем, что советские солдаты умирали за идеалы, которые нынешним поколениям часто кажутся ложными.

«В связи с этим мы восторгаемся тем, что было сделано во имя победы, и одновременно отказываемся от большей ее части. На мой взгляд, общество не может так долго и безопасно для себя существовать в таком внутренне противоречивом состоянии. Поэтому следует отказаться от необоснованных обвинений в адрес социализма», — добавил Вассерман.