Названы основания для введения внешнего управления для ушедших из России иностранных фирм

Ушедшим из России без экономических оснований иностранным компаниям назначат внешнее управление. Соответствующий законопроект сегодня в первом чтении приняли депутаты Госдумы. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

К компаниям, где могут ввести внешнее управление, отнесли единственных поставщиков важных производств, выпускающих товары первой необходимости, а также градообразующие предприятия.

Решение о назначении внешней администрации примет межведомственная комиссия при Министерстве экономического развития. Специалисты изучат предложения других ведомств и руководителей регионов.

Основанием для назначения нового руководства станут перебои в снабжении, нарушение критически важных цепочек, сокращение рабочих мест, рост затрат клиентов и прекращение работы предприятия, которое может повлечь техногенную катастрофу или гибель людей.

Передачу управления компанией назначат только по решению суда. Это дает право иностранным владельцам вернуться к работе или продать основную долю. Максимальный срок работы внешней администрации составит 18 месяцев. При этом ее полномочия могут прекратить раньше, если этого потребуют владельцы 50% акций, при возвращении основных владельцев или продаже новому собственнику, а также при ликвидации компании или ее банкротстве.

Кроме того, внешнее управление могут поменять по решению суда, если она нарушает основания, установленные правительством России. Оплату работы нового руководства, а также все расходы, которое оно несет, погасят за счет средств предприятия.