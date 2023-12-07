Власть 07 декабря 2023, 14:41 Названы области расширения сотрудничества России и Саудовской Аравии Россия и Саудовская Аравия договорились о расширении сотрудничества РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца и председателя совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана аль Сауда завершились подписанием совместного заявления. В документе участники встречи договорились о расширении сотрудничества в 10 областях. Полный текст заявления опубликовали на сайте Кремля.

Главной сферой углубления сотрудничества стал нефтегазовый сектор. Россия и Саудовская Аравия договорились об увеличении закупок и поставок энергоносителей, приведения оборудования к единому стандарту и использовании современных технологий.

Реклама

Кроме того государства намерены усилить переход на возобновляемые источники энергии и обеспечить сотрудничество между компаниями для максимального использования ресурсов.

Также Россия и Саудовская Аравия пришли к соглашению о сотрудничестве по окружающей среде, водным ресурсам, сельскому хозяйству и продовольственной безопасности. Совместная работа начнется в сфере коммуникаций, технологий, космосе, транспорте и логистике.

Суды России и Саудовской Аравии приступят к сотрудничеству для решения гражданских дел и коммерческих споров. Отдельной темой стало развитие туристических потоков между двумя государствами, а также сотрудничество в сфере спорта, здравоохранения, средств массовой информации и образования.

Подводя предварительные итоги лидеры России и Саудовской Аравии констатировали, что объем торговли в 2022 году вырос на 46%, поэтому необходимо в дальнейшем расширять взаимное экономическое сотрудничество двух стран и обеспечить диалог частного бизнеса для налаживания партнерских отношений. Также стороны подчеркнули, что продолжат работу по взаимному увеличению совместных инвестиций.

Президент России Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию в минувшую среду, 6 декабря. В ходе открытой части переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии и председателем совета министров Королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом он отметил, что развитию и укреплению дружеских и партнерских отношений двух стран никто не может помешать. Также российский лидер подчеркнул, что его приглашение принца в Москву остается в силе.