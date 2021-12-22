Названы худшие города по качеству работы правительства

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовили антирейтинг худших городов по качеству управления. Тройку «лидеров» заняли Улан-Удэ, Киров и Архангельск. Результаты исследования опубликовал РБК.

Политолог Дмитрий Орлов, который руководил подготовкой исследования, объяснил журналистам, что такие результаты не должны удивлять. По его словам, в столице Бурятии проблемы с экологией, жильем и коммунальными сервисами, в Кирове многие протестовали на выборах в Госдуму в 2021 году и были сложности с утилизацией мусора, а в Архангельске недостаток общественного транспорта и недовольство мусорным полигоном.

«Наиболее проблемные города либо не имеют ресурсов и работают только на выживание, либо не умеют ими распоряжаться», — сказал второй автор проекта, Ростислав Туровский.

Он также посчитал, что пандемия коронавируса сильно поменяла местами участников рейтинга, в том числе вскрыв новые проблемы.

Эффективность управления оценивалась по двум блокам — политико-управленческому и социально-экономическому. В рейтинге приняли участие все города федерального значения. Лучшими в этом году стали Тюмень, Салехард и Грозный.