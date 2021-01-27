Названы дата и место прощания с экс-зампредом Сергеем Приходько

Прощание с бывшим зампредом правительства РФ Сергеем Приходько пройдет в четверг, 28 января. Похоронят политика на Троекуровском кладбище.

«Прощание с помощником главы правительства Сергеем Приходько пройдет в ЦКБ 28 января», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе кабмина.

О смерти бывшего вице-премьера стало известно накануне. Ему было 64 года. В пресс-службе кабмина сообщили журналистам, что политик умер от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Лу Герига.

Смерть Приходько ранее в беседе с «360» прокомментировал член международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. Сенатор назвал смерть Приходько серьезной утратой для всего государства и внешней политики страны.

Сергей Приходько работал заместителем главы администрации президента в 1998–2004 годах и помощником президента в 1997–1998 годах, в 2004–2012 годах. В январе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.