Названо условие нового обращения Путина к нации по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин может в любой момент обратиться к нации в случае ухудшения эпидемической ситуации. Он выступит, если посчитает это необходимым.

«Если он посчитает необходимым, он обратится. Но вы видите, что до сих пор он этого не делал», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

Последний раз Путин обращался к народу 23 июня. Глава Российского государства отметил, что сложный период, когда всем пришлось сидеть по домам из-за пандемии коронавируса, напомнил о важности человеческой жизни. Он подчеркнул, что жесткие ограничения, которые власти ввели в конце марта, помогли выиграть время и сделать максимум, чтобы спасти жизни людей.

В сентябре в России начало увеличиваться числе ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. За минувшие сутки российские медики выявили рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом — 14 231. Такого не было даже в пик пандемии весной.

В связи с этим в Москве решили на две недели отправить старшеклассников на удаленку. Столичные компании обязали перевести 30% сотрудников на дистанционную работу.