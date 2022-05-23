Названо условие для получения денежной компенсации за снос гаража в Москве

Юрист Владимир Балакин заявил, что некоторые владельцы не смогут получить компенсацию в случае сноса гаражей в Москве. Речь идет о тех, у кого нет документов о праве собственности.

По данным РИА «Новости», гаражи сносят, чтобы на их месте построить объекты инфраструктуры. Бывшие владельцы могут получить компенсацию до 350 тысяч рублей за кирпичный гараж, до 175 тысяч рублей — за металлический.

Для этого необходимо предъявить документы о праве собственности. Книжки о членстве в некой организации с советских времен не подходят.

«Таким образом, считается, что гараж возведен самовольно на произвольно занятой территории. В этом случае не приходится рассчитывать на компенсацию», — рассказал Балакин.

В таких случаях владельца могут еще и обязать заплатить за снос. Причем цена может быть близка к размеру потенциальной компенсации.