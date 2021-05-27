Названо условие для ежегодной вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной, считают ученые. Однако такое вероятно только при одном условии, заявил член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Если ковид станет сезонным, то и вакцинация должна быть сезонной. Вирус гриппа меняется год от года, поэтому для него нужны разные препараты, они разрабатываются заранее. Если и коронавирус будет меняться с такой периодичностью, то для него тоже нужна будет сезонная вакцинация.

Пока возможность повторного заражения коронавирусом официально не подтверждена, отметил сенатор.

Если же коронавирус окажется стабильным и не будет мутировать, то тогда человек больше им не заболеет.

«Зачем вакцинироваться еще раз, если больше не заболеешь? Пока официально нам никто не сказал, что коронавирусной инфекцией можно заболеть повторно через полгода или через год — ни ученые, ни Роспотребнадзор. Если коронавирус мутировать не будет, то смысла в сезонной вакцинации нет», — добавил Леонов.

Решение о необходимости повторной вакцинации примут осенью. К этому времени специалисты оценят эффективность существующих вакцин против новых штаммов коронавируса.