Названо имя нового зампреда Верховного суда России

Кандидатуру Подносовой предложил президент России Владимир Путин. После этого она перешла на предварительное рассмотрение в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Подносова имеет большой стаж судейской работы. По словам главы Комитета Андрея Клишаса, она обладает высоким авторитетом среди судей и пользуется заслуженным уважением среди коллег. Ранее Подносова работала председателем второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

«Ирина Леонидовна — опытный человек в сфере судопроизводства, она прошла хорошую школу», — отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В судах всех уровней трудится много женщин, а в руководстве Верховного суда их мало, отметила спикер.

«Поэтому мы и с этой точки зрения приветствуем правильную гендерную политику», — добавила Матвиенко.

В числе приоритетов в работе на новой должности Подносова назвала формирование единой судебной практики в различных арбитражных округах. Она также планирует наладить взаимодействие с другими коллегиями Верховного суда по определению единых подходов в применении норм права и работать с законодателями над «решением проблемных вопросов экономического правосудия».

Кроме того, палата регионов проголосовала за назначение Михаила Кротова на должность судьи Верховного суда. Он будет трудиться в судебной коллегии по гражданским делам.