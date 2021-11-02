Названо имя нового спецпредставителя губернатора

Владимир Григорьев занял пост специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Ранее был на должности главного архитектора Санкт-Петербурга и главы Комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

К своим полномочиям мужчина приступил 1 ноября. На должность же председателя Комитета по градостроительству и архитектуре временно назначили Юлию Киселеву. Феликс Буянов, руководитель ООО «Архитектурная мастерская Б2», стал главным архитектором города.