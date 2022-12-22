22 декабря 2022, 16:43
Название «Движение первых» для молодежной организации сочли достойным
Президент Путин одобрил название «Движение первых» для молодежной организации
Название «Движение первых» для общероссийского молодежного движения является достойным. Об этом президент Владимир Путин сообщил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.
Российский лидер напомнил, что ранее состоялся съезд этого движения, который собрал представителей всех регионов страны.
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«Они <…> выбрали достойное название своей организации — „Движение первых“», — отметил Путин.
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Делегаты перечислили главные ценности общероссийского молодежного движения. В их числе дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь.
Выступая на заседании, Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи. По его мнению, сегодня очень важно дать юным гражданам страны опору в виде достоверных знаний.
Кроме того, президент отметил, что в нынешней геополитической ситуации молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении. Поэтому трудно переоценить важность содержательного наполнения молодежных проектов.
В октябре Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете.
Молодежь
Владимир Путин
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