Власть 22 декабря 2022, 16:43 Название «Движение первых» для молодежной организации сочли достойным Президент Путин одобрил название «Движение первых» для молодежной организации

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Название «Движение первых» для общероссийского молодежного движения является достойным. Об этом президент Владимир Путин сообщил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

Российский лидер напомнил, что ранее состоялся съезд этого движения, который собрал представителей всех регионов страны.

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«Они <…> выбрали достойное название своей организации — „Движение первых“», — отметил Путин.

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Делегаты перечислили главные ценности общероссийского молодежного движения. В их числе дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь.

Выступая на заседании, Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи. По его мнению, сегодня очень важно дать юным гражданам страны опору в виде достоверных знаний.

Кроме того, президент отметил, что в нынешней геополитической ситуации молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении. Поэтому трудно переоценить важность содержательного наполнения молодежных проектов.

В октябре Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете.