Названа возможная дата обращения Путина к Федеральному собранию | 360°

Важное 24 сентября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Названа возможная дата обращения Путина к Федеральному собранию Источник РИА «Новости»: Путин может обратиться Федеральному собранию 30 сентября РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября. Таким предположением поделился источник РИА «Новости» в парламенте.

При этом еще 21 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет. Также он пообещал проинформировать соотечественников, когда этот вопрос будет решен. Эти слова Пескова также процитировало РИА «Новости».

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Однако перед этим стало известно о планах переноса обращения Путина к Федеральному собранию на осень этого года. Об этом 7 июля сообщил RT.

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Послание президента Федеральному собранию — важное мероприятие. В документе освещаются планы страны на ближайшее время Обычно его проводили в первой половине года. Однако в этом году организацию выступление президента перед Федеральным собранием несколько раз переносили по разным причинам. Среди них — пандемия коронавируса.

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