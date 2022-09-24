Названа возможная дата обращения Путина к Федеральному собранию | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Важное

24 сентября 2022, 18:28

Названа возможная дата обращения Путина к Федеральному собранию

Источник РИА «Новости»: Путин может обратиться Федеральному собранию 30 сентября

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября. Таким предположением поделился источник РИА «Новости» в парламенте.

При этом еще 21 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет. Также он пообещал проинформировать соотечественников, когда этот вопрос будет решен. Эти слова Пескова также процитировало РИА «Новости».

Реклама

Однако перед этим стало известно о планах переноса обращения Путина к Федеральному собранию на осень этого года. Об этом 7 июля сообщил RT.

Реклама

Послание президента Федеральному собранию — важное мероприятие. В документе освещаются планы страны на ближайшее время Обычно его проводили в первой половине года. Однако в этом году организацию выступление президента перед Федеральным собранием несколько раз переносили по разным причинам. Среди них — пандемия коронавируса.

Владимир Путин

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама