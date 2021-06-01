Названа тема выступления Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на ПМЭФ. Он затронет тему социально-экономического развития страны и инвестиционной привлекательности. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее. Да, президент работает над своим выступлением», — передало РИА «Новости» слова Пескова.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет со 2 по 5 июня в очном формате.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ, проведет большой разговор с ведущими журналистами мировых информационных агентств, уточнила «Газета.ru». Запланировано также его общение с бизнесменами и инвесторами. По мнению российского президента, все договоренности и соглашения, которые будут заключены на полях форума, послужат развитию международных отношений. В конце мая Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам форума.