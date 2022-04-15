Названа сумма, заработанная Путиным за 2021 год

Декларацию о доходах президента России Владимира Путина появилась на сайте Кремля. Согласно документу, в 2021 году российский лидер получил доход в размере 10 202 616 рублей. Это немного больше, чем годом ранее, когда президент задекларировал 9 994 692 рубля.

В задекларированной собственности президента России изменений не произошло. Путин продолжает владеть квартирой площадью 77 квадратных метров, гаражом в 18 квадратов, двумя автомобилями ГАЗ М 21, внедорожником «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф».

Также в пользовании российского лидера находится квартира площадью 153,7 квадратных метров и гаражное место в 18 квадратных метров.