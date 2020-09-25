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    25 сентября 2020, 18:03

    Названа стоимость постройки белорусского порта в Ленобласти

    Полина Петрова

    Политолог Дмитрий Болкунец назвал примерную стоимость постройки белорусского порта в Ленинградской области. Если РФ согласится на перераспределение средств от кредита на БелАЭС, проект реализуют за 3-4 года.
    Названа стоимость постройки белорусского порта в Ленобласти

    Эксперт пояснил, что Россия предоставляла кредит в сумме приблизительно 10 миллиардов долларов на строительство АЭС, пишет ИА НСН.

    «Порядка 6,5 миллиарда долларов было потрачено на строительство. В таком случае, речь идет о 3,5 миллиарда долларов», — посчитал специалист.

    Он отметил, что это средства нашего бюджета. В настоящий момент они законтрактованы, но не потрачены.

    Новости SMI.FM