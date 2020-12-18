Названа причина отравления детей в бассейне в Башкирии

Учалинская межрайонная прокуратура Башкирии установила причины отравления 16 детей и двух тренеров в бассейне города Учалы в Башкирии. Предварительно сообщалось, что причиной их плохого самочувствия стали пары хлора.

Старший помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова подтвердила первоначальную версию.

«Установлено, что 9 декабря 2020 года слесарь учреждения в момент нахождения 16 детей в бассейне проводил очистку канализации в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну», — рассказал она.

По сообщению ГУ МЧС региона, 9 декабря шесть мальчиков и десять девочек, занимавшихся в бассейне, почувствовали себя плохо.

Айгуль Султашина мама отравившегося в бассейне ребенка позже сообщала, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его ничего не беспокоит.

Источник фото: телеканал «360»

«На момент отравления сын сильно кашлял и был бледным. Врачи поставили укол. Как они сказали, чтобы не было отека легких. Посоветовали дать обильное питье и согреть. Каким веществом он отравился, не говорили. Ребенок рассказывал, что в бассейне в воду падали какие-то прозрачные камушки, которые трогали многие дети. Мой сын не стал к ним прикасаться. Завтра в школу пойдет», — рассказал женщина.

Она добавила, что руководство бассейна звонило, узнавало о состоянии ребенка. Пока о причинах случившегося ей ничего не сообщали.