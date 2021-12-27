Названа причина увеличения напряженности в Крыму

Запуск так называемой «Крымской платформы» властями Украины привел к увеличению напряженности на полуострове. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

По словам постпреда, с помощью «Крымской платформы» украинские власти получили согласие стран Запада на наращивание давления на Россию.

«Подписав документ, участники „Крымской платформы“ — не просто так же она называется „платформа по деоккупации Крыма“ — на протяжении последних двух-трех месяцев ведут активную работу по ее исполнению», — сказал Мурадов газете «Известия».

Он добавил, что отсюда возникли различные провокации в крымском регионе. Как отметил постпред полуострова, Запад наглядно показывает прямое воплощение этой политики. Мурадов напомнил, что военные корабли НАТО близко подходили к Крыму.

«В числе первых в этой платформе есть пункт о якобы защите свободы судоходства в Черноморско-Азовском регионе, что можно трактовать как намерение продолжать провокации с судами в Керченском проливе, как это было в 2019 году», — заявил постоянный представитель Крыма.

Он подчеркнул, что «Крымская платформа» дала Западу юридическое обоснование для агрессивных действий.