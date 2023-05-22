Эксклюзив 22 мая 2023, 12:21 Названа причина, по которой Украину не ждут в НАТО Политолог Харисов: Украину не ждут в НАТО из-за боязни открытого конфликта с Россией РИА «Новости»

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо заявил о том, что Украине не светит вступление в НАТО. Скорее всего, он выразил общее мнение Евросоюза. Запад не хочет прямой конфронтации с Россией, поэтому не собирается включать страну в военный блок. Такое мнение высказал в разговоре с «360» политолог Рамиль Харисов.

«Скорее всего, Шольц сказал правду. Коллеги по НАТО выбрали его как лидера общественного мнения, который скажет эту грустную новость для [украинского президента Владимира] Зеленского. Как только Украина вступит в НАТО, это приведет к открытому конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом», — сказал Харисов.

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При этом он отметил, что Запад продолжит накачивать Украину оружием.

«Никому не нужна Украина в НАТО», — заключил политолог.

Ранее Олаф Шольц сообщил о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшем будущем. По его словам, страна пока не соответствует многим условиям и критериям блока.