Названа причина отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко объяснил отказ президента США Джо Байдена от совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила НСН.

Шевченко напомнил, что совместных пресс-конференций в истории было немного.

«Они проводятся тогда, когда обеим сторонам есть, что сказать хорошего в адрес друг друга», — пояснил он.

Шевченко добавил, что не имеет смысла проводить подобное мероприятие, когда многие вопросы остаются нерешенными.