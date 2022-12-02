Власть 02 декабря 2022, 04:01 Названа причина агрессивной риторики Украины в адрес России Представитель ЛНР Мирошник: агрессивной риторикой в адрес РФ Киев отвлекает от проблем Unsplash

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Антироссийские заявления украинских политиков, в том числе признание присутствия РФ в Совбезе ООН нелегитимным, нацелены на оттягивание внимания от проблем внутри самой Украины, заявил ТАСС представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Я думаю, что непомерная активность и крайне радикальные заявления продиктованы и достаточно серьезными проблемами в логистике по обеспечению поставок на фронт, и массовым выездом населения», — пояснил собеседник.

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По его словам, «бравые крики» чиновников должны отвлечь граждан от происходящего. Затем в Киеве надеются, что западные кураторы подскажут дальнейшие шаги. Агрессивная риторика нужна, чтобы скрыть провалы на поле боя, подчеркнул Мирошник.

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У российской армии есть резервы, снаряды и ракеты не заканчиваются. Кроме того, ВКС РФ доминируют в воздухе, чего нельзя сказать про украинские ВВС, подытожил он.

Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили о взрывах на территории региона.