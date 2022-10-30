Названа общая глобальная задача россиян | 360°

Власть 30 октября 2022, 22:16 Названа общая глобальная задача россиян Замглавы администрации президента Кириенко назвал общую глобальную задачу россиян Pxhere

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Создание и развитие конкурентоспособных образов будущего — это общая задача, объединяющая сейчас усилия государства и россиян. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщило РИА «Новости».

Об этом он сказал в видеообращении к участникам всероссийской научно-практической конференции «Проблемы мировоззрения и общественных наук ДНК России» в Сочи.

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«Есть линия фронта прямого столкновения. Есть линия фронта экономического, информационного, цифрологического противостояния. Но, может быть, самая главная линия фронта — это наша с вами линия фронта, которая определяет конкурентноспособность образов будущего», — сказал Кириенко.

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Эксперты, политики и педагоги на встрече под управлением общества «Знание» обсуждают вопросы развития образования в стране.

Будущее, как отметил замглавы администрации президента, тесно связано с развитием молодежи - уже сегодня оно должно быть спроектировано. Идущая в глобальном масштабе борьба прежде всего ведется за молодежь, добавил Кириенко.

Боевые действия в зоне спецоперации, по словам Кириенко, стали частью глобальной войны, которая идет против России, целью которой является лишения страны права на будущее. Речь, по его словам, идет также о введенных против России санкциях, борьбе с русской культурой, информационных и психологических атаках.