Названа объективная цена на нефть

Стоимость нефти зависит от многих факторов. Таких, как пандемия коронавируса или сезонное снижение спроса. Объективно стоимость барреля нефти на рынке сейчас составляет 80 долларов. Но она может как вырасти до 100 долларов, так и снизиться.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его данным, в четвертом и первом кварталах года спрос на нефтепродукты традиционно снижается.

Он также отметил, что нефтерынок все еще восстанавливается, но уже замечено увеличение коммерческих запасов топлива. Пока страны ОПЕК+ наращивают добычу нефти, но зимой она снизится. У них есть возможность оперативно отреагировать на восстановление рынка.

Как стало известно «Интерфаксу», министры ОПЕК+ решили сохранить план по добыче в декабре. Ранее было решено увеличить ее на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание министров состоится 2 декабря.

Ранее США, Япония и другие страны попытались увеличить дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи нефтепродуктов. Их напугали слова президента России Владимира Путина о том, что стоимость барреля может вырасти до 100 долларов.