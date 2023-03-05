Власть 05 марта 2023, 14:07 Названа истиная причина смерти Сталина Советник главы ФСО Девятов исключил возможность отравления Сталина

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Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин умер от последствий инсульта. Версию о его отравлении придумали люди, которые не знакомы с системой охраны Ближней дачи и вождя народов, рассказал РИА «Новости» советник директора Федеральной службы охраны России доктор исторических наук Сергей Девятов.

«Все происходившее 70 лет назад известно достаточно подробно, и версия с отравлением не имеет основы для существования», — заявил он.

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По словам Сергея Девятова, советские врачи и современные специалисты изучили историю болезни Иосифа Сталина и подтвердили, что причиной смерти стали последствия инсульта.

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Историк считает, что конспирологические версии выдвинули люди, не знакомые с системой безопасности политика — его надежно охраняли. Он считает, что Иосиф Сталин стал заложником ситуации, ведь подчиненные боялись его потревожить, поэтому поздно вошли к нему.

Сергей Девятов рассказал, что время инсульта у вождя народов достоверно неизвестно. Его наручные часы действительно разбились, но случилось ли это во время падения, никто не знает. Историк подтвердил, что в Малой столовой Ближней дачи действительно есть второй вход, но из-за многоуровневой охраны к нему не мог прийти кто-то посторонний.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года, инсульт произошел за четыре дня до этого. Спустя три года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с речью, которая стала разоблачением культа личности.